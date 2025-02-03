حسن مصطفى: مقارنة جراديشار مع وسام أبوعلي ظالمه.. وقائمة بيراميدز مرعبة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد حسن مصطفى، نجم الكرة المصرية، أن مقارنة الفسلطيني وسام أبوعلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع السلوفيني جراديشار، ظالمة.

وقال حسن مصطفى، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" جراديشار لاعب مميز، ولكن وسام أبوعلي أفضل منه في الضغط والتحركات، ولكنه لاعب مبشر، ومن الظلم مقارنته مع وسام حاليًا".

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وتابع:" جراديشار، يجيد التحرك وعنده رؤيه جيدة ويساعد زملائه، وهو ماجم مميز، ولو الأهلي يريد بيعه هو قادر على تعويض غيابه".

وشدد:" الأهلي وبيراميدز وسيراميكا يمتلكون أفضل أسكواد في الدوري المصري ومن خلفهم الزمالك، وبيراميدز الأقوى، ويمتلك دكة بدلاء مرعبة، وفي حالة تركيزه وفوزه على الأهلي في الدور الثاني سيحقق الدوري".

وأتم:" الزمالك لم يحقق الفوز على فرقه كبير بالدوري المصري، خسر من المصري ومن بيراميدز، وفشل في تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا".

الأهلي الإعلامي محمد شبانة الدوري المصري السلوفيني جراديشار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النادى الاهلى

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