فاز بوماس أونام على ضيفه أتلتيكو سان لويس، بنتيجة 3-2، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المكسيكي.

بوماس أونام يحبط أتلتيكو سان لويس في الدوري المكسيكي

وسجل أهداف بوماس أونام، إيناسيو بوسيتو (هدفين) في الدقيقتين 20 و(45+10)، وجورجي روفالكابا في الدقيقة 77.

في المقابل، أحرز هدفي أتلتيكو سان لويس، فيتينو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وخوان مانويل سانابريا في الدقيقة 68.

ورفع بوماس أونام، رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع، فيما توقف رصيد أتلتيكو سان لويس عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز بوبيلا على سانتوس لاجونا بهدفين نظيفين، سجلهما لويس كينيونيس وبابلو جونزاليس في الدقيقتين 16 و71.

ورفع بوبيلا رصيده إلى 5 نقاط في المركز 12، فيما ظل سانتوس لاجونا بلا رصيد في قاع الترتيب.

