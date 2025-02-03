عاجل.. خطوة واحدة تفصل مانشستر سيتي عن ضم بديل رودري

كشفت الصحافة الإنجليزية عن تحرك جديد من إدارة نادي مانشستر سيتي لإبرام صفقة جديدة قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية الحالية، وبعد الهزيمة من ارسنال.

أعلن مانشستر سيتي التعاقد مع مدافع الاوزبكي لتدعيم صفوف الفريق، وعمر مرموش لاعب فرانكفورت ونجم منتخب مصر في صفقة هي الأغلى للاعبين المصريين.

كان مانشستر سيتي قد خسر أمام فريق ارسنال بنتيجة خمس أهداف مقابل هدف، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي أقيمت على ملعب الإمارات.

صفقة جديدة على أعتاب مانشستر سيتي.. بديل لافضل لاعب في العالم

قال - الموثوق دافيد اورنستين: مانشستر سيتي يحاول إتمام صفقة لاعب خط وسط بورتو نيكو جونزاليس. لا يوجد اتفاق أو ضمان لحدوث ذلك ولكن المفاوضات بشأن الإسباني البالغ من العمر 23 عامًا مستمرة حيث يحاول نادي مانشستر سيتي اتمام الصفقة.

بورتو يريد 60 مليون يورو حتى يبيع نيكو غونزاليس،وهو الشرط الجزائي لـ نيكو غونزاليس

أضاف ـ فابريزو رومانو: أجرى نادي مانشستر سيتي اتصالًا مباشرًا مرة أخرى هذا الصباح مع نادي بورتو للمضي قدمًا في صفقة نيكو جونزاليس.

لا توجد مشاكل بشأن الشروط الشخصية لكن بورتو يصر على شرط الجزائي لـ نيكو بقيمة 60 مليون يورو.