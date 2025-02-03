عادل مصطفى: أتمنى أن يكون هناك استثناء خاص لـ علي معلول في الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث عادل مصطفى نجم النادي الأهلي السابق، عن ملف قيد التونسي علي معلول لاعب القلعة الحمراء في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال عادل مصطفى، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: ملف علي معلول به جزء عاطفي وجزء احترافي، ووجود ثنائي محترف في هذا المركز يُصعب الأمر كثيرا.

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وأضاف نجم الأهلي السابق: هناك تقدير كبير لـ علي معلول كونه أحد أفضل المحترفين في تاريخ الكرة المصرية، ومن الممكن أن تدار الأمور بطريقة مختلفة عن الطبيعي كونه علي معلول حيث يُمكن له استثناء خاص.

واختتم عادل مصطفى: علي معلول أحد أفضل وأخلص اللاعبين في الأهلي، ورغم أن الاحتراف يقول بعدم استمراره، إلا أنني كما قلت أتمنى أن يكون له استثناء خاص ويتم قيده.

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