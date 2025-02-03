محمود جهاد ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك استعدادًا لمباراة الإسماعيلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتظم محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المنضم حديثًا من صفوف فاركو، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة  الدوري الممتاز.


جاء ذلك عقب إعلان النادي في وقت سابق التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من فاركو بعقد يمتد لمدة ٤ مواسم ونصف.

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تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء الاسماعيلي في الدوري

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وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، ولاعبو الفريق  على الترحيب باللاعب، وعقد المدير الفني جلسة مع محمود جهاد، وتحدث معه في العديد من الأمور الخاصة بالفترة المُقبلة، وطالبه بالعمل بجدية وضرورة التركيز خلال التدريبات.

وشارك محمود جهاد في فقرات المران بشكل طبيعي مع زملائه بالفريق استعدادا للمباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

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