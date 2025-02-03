لايبزج يعلن تعاقده مع كوستا نيديليكوفيتش

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أعلن نادي لايبزج الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع المدافع كوستا نيديليكوفيتش /19 عاما/ قادما من فريق أستون فيلا الإنجليزي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

لايبزج يعلن تعاقده مع كوستا نيديليكوفيتش


وتتضمن الصفقة خيار شراء اللاعب بشكل نهائي.

وقال نيديليكوفيتش:"أعلم أنني أردت استغلال هذا الفرصة لأن هذا النادي يعطي الأولوية للاعبين الشباب ويمنحهم فرصة للتطور. العام الماضي لم يكن الأفضل بالنسبة لي، لهذا السبب أنا حريص على إظهار قدراتي".

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وذكر لايبزج أيضا أن المهاجم أندريه سيلفا سيكمل الموسم الحالي معارا لفريق فيردر بريمن.

ويتواجد سيلفا /29 عاما/ في لايبزج منذ صيف 2021، وشارك في 15 مباراة رسمية مع الفريق الذي يدربه ماركو روزه هذا الموسم وسجل هدفا وصنع ثلاثة.

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