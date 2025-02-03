علي لطفي: رحيلي عن الأهلي من أصعب قراراتي.. والشناوي واحد من أفضل الحراس في تاريخ مصر

تحدث علي لطفي نجم النادي الأهلي السابق وحارس مرمى فريق زد الحالي عن رحلته مع القلعة الحمراء

وقال علي لطفي، خلال تصريحات لبرنامج VIP الذي يُقدمه الإعلامي أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت: أن قرار رحيله عن صفوف النادي الأهلي يعد من أصعب القرارات خاصة وأنه قضى داخل جدرانه أفضل ستة سنوات في مشواره الكروي وأنه مازال على تواصل مع لاعبي الفريق رغم رحيله وان رحيله عن الفريق جاء بسبب طموحه في اللعب أساسيًا بهدف العودة للانضمام لصفوف منتخب مصر.

وأضاف نجم الأهلي السابق: بأن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر واحد من افضل حراس المرمى في تاريخ مصر وأن الانتقادات الموجهة له من الجماهير تحولت لضغط عليه بشكل كبير.

وتابع حارس زد: بأن السوشيال ميديا في مصر تستخدم بشكل خطأ من البعض وأصبحت سبب من أسباب الضغط على معظم اللاعبين ويجب مراعاة الجمهور لذلك دون المساس بالأهل الإهانة وعلى الجمهور مراجعة نفسه ووضع نفس مكان اللاعب.

وبسؤاله عن عودته للأهلي أختتم علي لطفي: بأن أي لاعب يتمنى اللعب للنادي الأهلي لكنه في الفترة الحالية تركيزه مع فريقه ومستمر في صفوفه متمنيًا تحقيق لقب مع الفريق والمشاركة معه في البطولات الإفريقية كما شارك مع أنبي والأهلي في السابق لان زد فريق يستحق التواجد وسط الكبار