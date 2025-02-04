عبد الرحمن جبنة في ورطة والسر في بابا فاسليو فما القصة؟

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تتواصل أحداث فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتي تواصل فيها الاندية سد النواقص والتدعيم استعدادًا لاستكمال المنافسات المحلية والقارية المختلفة.

لكن بات اللاعب عبد الرحمن جبنة أحد الصفقات التي تصدرت الجدل بسبب المدرب القبرصي فما القصة؟

اللاعب انضم للاتحاد السكندرى والذي كان يقوده القبرصي في بداية الموسم الجاري، لكن فاسليو لم يبدي اقتناع بإمكانيات اللاعب ليرحل لغزل المحلة على سبيل الإعارة.

txt

رسميًا.. بوروسيا دورتموند يضم صفقة جديدة من تشيلسي

txt

الأهلي لـ ستاد المحور: استفسرنا عن راؤول فلوروتش ولكن تم إغلاق الأمر دون عروض رسمية

ومع رحيل القبرصي عن صفوف الاتحاد السكندرى، يعود بتجربة جديدة في الدوري لقيادة غزل المحلة والذي ينشط في صفوفه عبد الرحمن جبنة فهل  الاعب يجد فرصة للمشاركة أم تعود الأزمة من جديد.

وجدير بالذكر أن غزل المحلة قد اقال شوقي غريب بداعي تراجع النتائج في المباريات الأخيرة.

عبدالرحمن جبنة بابا فاسيلو

مواد متعلقة

ستاد المحور: الزمالك لم يحصل على توقيع أي صفقة أجنبية حتى الآن

الزمالك 2007 يفوز على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

الأكثر قراءة

يلا شوت تشيلسي LIVE.. مشاهدة مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر تشيلسي اليوم.. مشاهدة تشيلسي × وست هام يونايتد بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة تشيلسي × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مسلسلات شهر رمضان التركية 2025 موقع 3seq قصة عشق.. مشاهدة مسلسل الحب والفقدان Ayrilik da Sevdaya Dahil

مسلسلات شهر رمضان التركية 2025 موقع 3seq قصة عشق.. مشاهدة مسلسل عشاق مجهولون

برومو شباب امرأة يتصدر التريند بعد عرضه

عبد الرحمن جبنة في ورطة والسر في بابا فاسليو فما القصة؟