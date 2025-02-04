موعد مباراة أهلي جدة القادمة في الدوري السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، لمواجهة نظيره فريق الفتح، في إطار منافءات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي.

موعد مباراة أهلي جدة ضد الفتح في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أهلي جدة ضد الفتح، يوم الجمعة المقبل الموافق 7فبراير الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ملعب عبد الله الفيصل.

ونجح فريق أهلي جدة في تحقيق الفوز على نظيره السد القطري، في دوري أبطال آسيا الموسم الحالي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليحتل صدارة ترتيب البطولة.

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد الفتح

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباريات بطولة الدوري السعودي هذا الموسم عبر شبكة قنوات ssc sports السعودية داخل الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

أخبار أهلي جدة

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