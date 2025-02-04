أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن فريق أولمبيك ليون بإمكانه مواصلة مشواره في بطولة الدوري الأوروبي بعد التزام النادي الفرنسي بالمهلة المحددة لتجنب استبعاده من البطولة.

أولمبيك ليون يتفادى خطر الإقصاء من بطولة الدوري الأوروبي

وأوضح يويفا أن البيانات المالية التي قدمها نادي ليون في ديسمبر الماضي فشلت في الالتزام بمبدأ الاستمرارية الأساسي.

وأبلغ ليون عن ديون تتجاوز 500 مليون يورو (500 مليون دولار) في العام الماضي، وهددته هيئة الرقابة المالية على الأندية الفرنسية في نوفمبر الماضي بهبوطه لدوري الدرجة الثانية في فرنسا.

وواجه نادي ليون المملوك لرجل الأعمال الأمريكي جون تكستور خطر الاستبعاد أيضا من الدوري الأوروبي، إذا لم يلتزم بمهلة تنتهي في 30 يناير، حددتها اللجنة المعينة من الاتحاد الأوروبي لمراجعة حساباته المالية بنزاهة.

وتزامن مع انتهاء المهلة، تعادل ليون مع ضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري بنتيجة 1 / 1 يوم الخميس الماضي، ليضمن تواجده في المراكز الثمانية الأولى بين 36 فريقا في جدول ترتيب الدوري الأوروبي.

وحجز الفريق الفرنسي مقعدا مباشرا في دور الـ16 إضافة إلى جائزة مالية قدرها 75ر1 مليون يورو (8ر1 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقال يويفا في بيانه "لقد اتخاذ نادي ليون التدابير اللازمة واستوفى الشروط التي حددتها هيئة الرقابة المالية في المهلة المحددة، ولن يسري عليه قرار الإقصاء المشروط".

وسيكون أولمبيك ليون متواجدا في قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي التي ستقام يوم 21 فبراير.

وأنعش النادي الفرنسي خزائنه خلال شهر ينايرالماضي مستفيدا من بيع عدد من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية في منتصف الموسم.