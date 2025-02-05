كريستيانو رونالدو.. 923 هدفًا في 40 عامًا



يحتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي لكرة القدم بعيد ميلاده الـ40.

وأنهى رونالدو عامه الـ39 بأفضل طريقة ممكنة بعدما سجل هدفين في المباراة التي فاز بها فريقه برباعية نظيفة على ضيفه الوصل، الإثنين ضمن الجولة السابعة بدوري أبطال آسيا للنخبة.



ورفع كريستيانو رصيده التهديفي إلى 923 هدفًا في مسيرته، وبات بحاجة إلى 77 هدفًا إضافيًا لتحقيق هدفه الكبير بالوصول إلى 1000 هدف.

ومع الإنجازات الكبيرة التي حققها رونالدو في مسيرته يظل اللاعب البرتغالي واثقًا من أنه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.

وقال رونالدو في مقابلة مع محطة "لا سيسكتا" التليفزيونية الإسبانية "أنا أعظم لاعب في التاريخ، رغم أنني لست أعسرًا، فإنني ضمن قائمة أكثر عشرة لاعبين تسجيلًا للأهداف بالقدم اليسرى على مر العصور، هذه هي الأرقام، أنا أكثر لاعب متكامل على الإطلاق".

وأضاف:"ألعب بشكل جيد برأسي، أسدد الركلات الحرة بشكل جيد، أنا سريع وقوي وأجيد القفز، لم أر أي شخص أفضل مني".

وأكد رونالدو في وقت سابق إنه يشعر بأنه سينهي مسيرته كأفضل لاعب في التاريخ.

وولد رونالدو يوم 5 فبراير (شباط) 1985، وبدأ مسيرته الكروية مع فريق سبورتينغ لشبونة، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في 2003، وفي أول موسم له مع الفريق الإنجليزي توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعدها فاز بثلاثة ألقاب متتالية للدوري الإنجليزي، بالإضافة لتتويجه بلقب دوري أبطال وكأس العالم للأندية.

بعمر 23 عاما، توج رونالدو بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى، وفي عام 2009 أصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم عندما انتقل لفريق ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو (80 مليون جنيه إسترليني).

وأصبح رونالدو لاعبًا أساسيًا بالفريق وشكل ثلاثي هجومي قوي مع كريم بنزيما وغاريث بيل، حيث قادوا الفريق للفوز بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا في الفترة من 2014 إلى 2018.

وخلال هذه الفترة فاز بجائزة الكرة الذهبية مرتين متتاليتين في 2013 و2014، ومرة أخرى في عامي 2016 و2017، وكان وصيفًا ثلاث مرات للأرجنتيني ليونيل ميسي، منافسه التقليدي.

وأصبح رونالدو هداف الريال التاريخي وهداف دوري أبطال أوروبا التاريخي، وأنهى المسابقة هدافا لها لستة مواسم متتالية في الفترة بين 2012 إلى 2018.

وتوج رونالدو مع ريال مدريد بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، ولقبين للدوري ولقبين لكأس ملك إسبانيا، ولقبين لكأس السوبر الأوروبي وثلاثة ألقاب لكأس العالم للأندية.

في 2018، انتقل رونالدو إلى يوفنتوس في صفقة بلغت 100 مليون يورو (88 مليون جنيه إسترليني) لتصبح هذه هي أغلى صفقة يبرمها نادي إيطالي للاعب تخطى الـ30 عامًا.



ومع يوفنتوس توج رونالدو بلقبين للدوري الإيطالي ولقبين لكأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.

وأصبح رونالدو أول لاعب ينهي الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي في صدارة الهدافين.

وفي عام 2021 عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد، وأنهى موسمه الكامل الوحيد مع النادي كهداف للفريق، قبل أن يتم فسخ عقده في 2022.

وفي عام 2023 انتقل رونالدو لنادي النصر السعودي، ومازال مستمرا مع الفريق.

وتوج رونالدو بالعديد من الألقاب الفردية طوال مسيرته، حيث توج بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، كما توج بجائز أفضل لاعب في العام، التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ثلاث مرات، كما فاز بالحذاء الذهبي الأوروبي أربع مرات، كما حصد جائزة أفضل لاعب في العام، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم خمس مرات.

وتوح رونالدو بـ33 لقبًا طوال مسيرته، من بينها سبعة ألقاب للدوري، وخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، كما توج مع المنتخب البرتغالي لقب بطولة أمم أوروبا ولقب دوري أمم أوروبا.

ويحمل رونالدو الرقم التاريخي من حيث عدد المباريات في دوري أبطال أوروبا، حيث شارك في 183 مباراة، كما أنه أكثر من سجل أهدافا في البطولة برصيد 140 هدفًا، بالإضافة إلى أنه أكثر من صنع أهدافا في البطولة برصيد 42 تمريرة حاسمة.

كما أنه أكثر لاعب شارك في مباريات ببطولة أمم أوروبا حيث شارك في 30 مباراة، بالإضافة إلى أنه هداف البطولة التاريخي برصيد 14 هدفًا كما أنه أكثر من صنع أهدافا برصيد 8 أهداف.

وشارك رونالدو في 217 مباراة دولية كما أنه سجل 135 هدفا، كما أنه من بين لاعبين قلائل شاركوا في أكثر من 1200 مباراة رسمية.

وشارك رونالدو للمرة الأولى مع المنتخب البرتغالي في 2003 بعمر 18 عامًا، وشارك رونالدو في 11 بطولة كبرى وسجل في عشر بطولات منها، وكان أول أهدافه الدولية في بطولة أمم أوروبا (يورو 2004) عندما ساعد المنتخب البرتغالي في الوصول للمباراة النهائي.

وحصل رونالدو على شارة القيادة للمنتخب البرتغالي في يوليو (تموز) 2008 وفي عام 2015 اختير رونالدو ليكون أفضل لاعب برتغالي على مر التاريخ من قبل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم. وفي العام التالي، قاد المنتخب البرتغالي لتحقيق أول ألقابه عندما توج بلقب يورو 2016 وحصل على الحذاء الفضي، كثاني أفضل هداف في البطولة.