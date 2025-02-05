محمد عنتر: معين الشعباني أفضل مدرب في إفريقيا.. وعلي ماهر سبب توقيعي للمصري البورسعيدي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

في تصريحات خاصة لبرنامج "VIP" مع الإعلامي أحمد المصري على إذاعة أون سبورت قال محمد عنتر نجم نادي الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي: أن الكابتن علي ماهر كان سبب رئيسي في توقيعي للنادي المصري البورسعيدي وكانت تربطني به علاقة قوية منذ تواجدي في نادي الأسيوطي وفترتي معه في الفريق البورسعيدي تألقت كثيرًا وكنت لاعب أساسيا في الفريق واحد هدافيه.

وأضاف محمد عنتر: بأن فترة تدريبه تحت قيادة التونسي معين الشعباني سواء في نادي المصري البورسعيدي أو سيراميكا كليوباترا تعد من أفضل الفترات واصفًا تجربته بالناجحة والمميزة وأن علاقته به ممتازة جدًا مؤكدًا على أنه واحد من أفضل المدربين في القارة الإفريقية.

واختتم محمد عنتر حديثه لبرنامج "VIP": بأنه تدرب مع عددا من المدربين سواء المحليين أو الأجانب لكنه لم يرى مقياس الحب والكراهية بين اللاعب والمدرب تتحكم في المشاركة من عدمها سوى مع السويسري كريستيان جروس.

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