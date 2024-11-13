سبب استبعاد الونش من بعثة الزمالك المتجهة إلى ليبيا لمباراة النصر الودية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، استبعاد محمود حمدي الونش، مدافع الفريق، من بعثة الفريق المتوجهة إلى ليبيا لملاقاة النصر الليبي في مباراة اعتزال خالد حسين، لاعب منتخب ليبيا السابق.

وأفاد مصدر داخل الجهاز الفني في تصريحات، أن استبعاد الونش جاء بسبب إقامة المباراة على أرضية نجيل صناعي، وذلك حفاظًا على اللاعب بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، وذلك بناءً على توصية من الجهاز الطبي.

txt

استبعاد ثنائي الزمالك بعثة الفريق المتجهة إلى ليبيا لمباراة النصر الودية

txt

زيزو يجدد رغبته في تجديد عقده مع الزمالك ويترقب جلسة حاسمة

كما يغيب عن بعثة الزمالك إلى ليبيا عدد من اللاعبين الدوليين، وهم: محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، محمد عواد، ناصر ماهر، حسام عبد الحميد. بالإضافة إلى عمر فرج وحمزة المثلوثي، بسبب انضمامهما إلى منتخبي فلسطين وتونس، كما يغيب أيضًا كل من أحمد سيد زيزو، عمر جابر، ومحمد حمدي بسبب الإصابات، وأحمد فتوح.

الجدير بالذكر أن الزمالك قد بدأ مشواره في الدوري بالفوز في أول مباراتين أمام البنك الأهلي وسموحة، ليحتل المركز الثاني خلف الأهلي.

اصابة الرباط الصليبي اعتزال خالد حسين الجهاز الفني لنادي الزمالك بعثة الزمالك ثنائي الزمالك خالد حسين محمود حمدي الونش مباراة اعتزال خالد حسين

مواد متعلقة

بعثة الزمالك تتوجه إلى ليبيا لمواجهة النصر الليبي في اعتزال خالد حسين

آخر تطورات إصابة ناصر منسي وموقفه من السفر مع بعثة الزمالك إلى ليبيا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. الحجر الزراعي يعلن موعد بدء موسم تصدير البرتقال موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥

موعد مباراة البرازيل أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026 والتشكيل المتوقع

‏نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: سنوجه ردًا قاسيًا إلى إسرائيل

وزير الإسكان: تنفيذ نسبة 84% من مستشفى بسعة 189 سريرًا بمدينة العبور

طرق تقوية الجهاز المناعي في فصل الشتاء

موعد مباراة الأرجنتين أمام باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026 والتشكيل المتوقع

عصام الحضري ينشر كواليس أول محاضرة نظرية (صورة)

المحشي: طبق شهي بفوائد غذائية متعددة وأضرار محتملة