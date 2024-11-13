سبب استبعاد عمر جابر من ودية الزمالك أمام النصر الليبي

يغيب عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن المباراة الودية أمام النصر الليبي في إطار احتفالية اعتزال لاعب منتخب ليبيا السابق، خالد حسين.

وأكد مصدر من الجهاز الفني للفريق أن جابر يعاني من إجهاد عضلي، وهو ما دفع المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز لاستبعاده من السفر مع بعثة الفريق إلى ليبيا.

كما سيغيب عن المباراة عدد من اللاعبين الدوليين، بالإضافة إلى أحمد مصطفى زيزو ومحمد حمدي بسبب الإصابة، ومحمود الونش الذي قرر الجهاز الفني إراحته بسبب اللعب على ملعب صناعي، وأحمد فتوح الظهير الأيسر.

وقد غادرت بعثة الفريق مطار سفنكس الدولي على متن طائرة خاصة متجهة إلى ليبيا استعدادًا لخوض المباراة.