لاعب برشلونة يوضح إمكانية رحيله في يناير

أوضح لاعب فريق برشلونة، إمكانية رحيله عن صفوف النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

بابلو عن احتمالية خروجه من برشلونة: لا يزال هناك شهر ونصف وبعدها سنرى

قال بابلو توري لاعب برشلونة الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، حول إمكانية رحيله في يناير: “لا يزال هناك شهر ونصف يجب أن أركز فيه على برشلونة وبعد ذلك سنرى ما سيحدث”.

وتابع توري: “بعد مباراة دوري أبطال أوروبا ضد النجم الأحمر اقترب مني فليك وتحدث معي، كنت سألعب لكن كوبارسي تعرض لإصابة في وجهه وكان علينا إجراء تغيير آخر وبسبب تلك الظروف لم أتمكن من اللعب”.

وأضاف: “أعتقد أنكم ترون من الخارج رجلًا جديًا جدًا، لكنه على العكس تمامًا: حنون جدًا مع الجميع، لدينا علاقة صحية جدًا في غرفة تبديل الملابس مع الكثير من الاحترام وينعكس ذلك على أرض الملعب. نحن نشعر بحالة جيدة”.

وواصل لاعب الوسط الشاب: “الاستمرارية. لدي العديد من الصفات لأكون هناك (المنتخب الأول) لكني بحاجة إلى الاستمرارية، صحيح أيضًا أنه من الصعب وجودها في برشلونة ومع ذلك فأنا هادئ. أعلم أن اللعب كل أسبوع سيأتي عاجلًا أم آجلًا”.