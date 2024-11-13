الإصابة تبعد فاتي عن برشلونة 4 أسابيع

تلقى فريق برشلونة ضربة موجعة، عقب تعرض أنسو فاتي، نجم الفريق لإصابة في أوتار الركبة أثناء التدريب، من المرجح أن تبعده عن الملاعب فترة طويلة.

ذكر متصدر ترتيب الدوري الإسباني حاليًا، اليوم الأربعاء، أن من المتوقع أن يغيب فاتي (22 عامًا) عن الملاعب لمدة 4 أسابيع تقريبًا.

وغاب فاتي، الذي أمضى فترة إعارة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع برايتون الإنجليزي الموسم الماضي، غاب عن بداية الموسم الجديد بسبب مشكلة في القدم.

وأفاد بيان لبرشلونة: "تعرض مهاجم الفريق أنسو فاتي لإصابة في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيمن خلال حصة التدريب التي جرت اليوم الأربعاء".

وأضاف: "نتيجة لتلك الإصابة، من المتوقع أن يغيب فاتي عن الملاعب لمدة 4 أسابيع تقريبًا".

وأوضح برشلونة: "واصل بقية الفريق التدريب في المدينة الرياضية تحت الأمطار، مع غياب العديد من اللاعبين بسبب مشاركتهم في المباريات الدولية الحالية".

وتكبد برشلونة هزيمته الثانية في الموسم الحالي بالدوري الإسباني، عقب خسارته المباغتة 0-1 أمام مضيفه ريال سوسييداد، يوم الأحد الماضي، لكنه بقي في قمة الترتيب برصيد 33 نقطة من 13 لقاء، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي خاض 12 مباراة فقط.

