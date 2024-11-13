بالأسماء.. غيابات الزمالك في ودية النصر الليبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

استبعد الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، 12 لاعبًا من القائمة التي سافرت إلى ليبيا لملاقاة النصر الليبي في مهرجان اعتزال نجمه خالد حسين.

من بين المستبعدين، يتصدر قائمة المصابين أحمد مصطفى "زيزو"، محمد حمدي، بينما يعاني عمر جابر من إجهاد عضلي. كما تم استبعاد محمود الونش، محمد عواد، ناصر ماهر، حسام عبد المجيد، نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عمر فرج، حمزة المثلوثي، وأحمد فتوح.

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سبب استبعاد عمر جابر من ودية الزمالك أمام النصر الليبي

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سبب استبعاد الونش من بعثة الزمالك المتجهة إلى ليبيا لمباراة النصر الودية

وفي المقابل، شهدت القائمة حضور مهاب ياسر ومحمد عاطف، رغم استبعادهما من تدريبات الفريق مؤخرًا. كما عاد التونسي سيف الدين الجزيري بعد غيابه عن مباراة سموحة، وضمت القائمة أيضًا كل من سيدي ندياي وجيفرسون كوستا.

غادرت بعثة الزمالك مطار سفنكس الدولي على متن طائرة خاصة متجهة إلى ليبيا استعدادًا لخوض المباراة في مهرجان اعتزال خالد حسين.

 

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بعثة الزمالك تتوجه إلى ليبيا لمواجهة النصر الليبي في اعتزال خالد حسين

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