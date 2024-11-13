‎رسميًا.. إعلان أسعار تذاكر مباراة الأهلي القادمة ونهائي بطولة إنتركونتيننتال‎

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال) عن بدء طرح تذاكر مباريات البطولة اعتبارًا من غدٍ، في تمام الساعة 12 ظهرًا. وسيُتاح الشراء المسبق لحاملي البطاقات البنكية، بينما سيتم فتح باب البيع للجماهير العامة يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.

مواعيد بطولة كأس إنتركونتيننتال

تقام مباريات نصف النهائي والنهائي خلال الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر 2024، على أن تُشارك الفرق التالية:

ريال مدريد الإسباني: حامل لقب دوري أبطال أوروبا 2024.

الأهلي المصري: بطل دوري أبطال إفريقيا 2024.

سي إف باتشوكا المكسيكي: بطل كأس أبطال الكونكاكاف 2024.

الفائز في بطولة كوبا ليبرتادوريس 2024، الذي لم يُحدد بعد.

تأهل الأهلي المصري إلى البطولة بعد تتويجه بلقب كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA 2024 بفوزه على العين الإماراتي بنتيجة 3-0، ليضرب موعدًا في نصف النهائي مع الفائز من بطولة كوبا ليبرتادوريس.

تفاصيل التذاكر وأسعارها

1. مباريات نصف النهائي وكأس التحدي

التاريخ: 11 و14 ديسمبر 2024

الملعب: استاد 974

الفئة الأولى: 150 ريال قطري

الفئة الثانية: 70 ريال قطري

الفئة الثالثة: 40 ريال قطري (بما في ذلك تذاكر المشجعين من ذوي الإعاقة).

2. المباراة النهائية