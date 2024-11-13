عاجل.. إمام عاشور يروي كواليس مسيرته الكروية وسبب فشل تجربته مع ميتيلاند

شارك إمام عاشور، نجم وسط الأهلي، تفاصيل رحلته في عالم كرة القدم مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة النادي، حيث كشف مراحل انتقاله بين الأندية المختلفة.

إمام عاشور يتحدث عن بداياته وتجربته الاحترافية في الدنمارك

وأوضح عاشور أنه بدأ اللعب مع الفريق الأول لنادي غزل المحلة في سن السابعة عشرة، قبل أن ينتقل إلى حرس الحدود حيث استمر لمدة أربع سنوات، ومن ثم انضم إلى الزمالك.

وبيّن عاشور استعداده للتنازل عن أي مقابل مادي خلال أول عامين مع الزمالك، إذ كان يسعى لإنجاز الصفقة والانضمام للنادي الأبيض.

وأشار عاشور إلى أن عقده مع الزمالك كان بسيطًا، حيث كان يحصل فقط على مكافآت المباريات، فيما كانت حقوقه الأخرى تُرسل إلى غزل المحلة كحق رعاية، ولحرس الحدود كقيمة صفقة انتقاله.

كما كشف عاشور أنه تلقى عروضًا متعددة خلال تواجده مع الزمالك، لكنه لم يكن على علم بعرض نادي ميتلاند الدنماركي. وأضاف أنه علم بوجود العرض ورحيله إلى الدنمارك قبل غلق باب القيد بيوم واحد، وتم الاتفاق على خوض تجربة الاحتراف.

وفي ختام حديثه، أبدى عاشور حزنه لعدم اكتمال تجربته الاحترافية، مشيرًا إلى أن عدم التأقلم مع الحياة في الدنمارك، وخاصة حاجز اللغة، كان من أبرز التحديات التي واجهها.