آرسنال يفتقد بن وايت بالدوري الإنجليزي بسبب الإصابة

الفجر الرياضي
آرسنال
آرسنال

كشفت تقارير صحفية أن بن وايت لاعب خط وسط آرسنال الإنجليزي سوف يغيب عن المشاركة مع الجانرز فترة طويلة لتلقى العلاج عقب العملية الجراحية التى خضع لها مؤخرا.

آرسنال يفتقد بن وايت بالدوري الإنجليزي بسبب الإصابة

قالت صحيفة " صن" الإنجليزية إن بن وايت سوف يغيب لمدة 10 إلى 12 أسبوعا عن الملاعب بعد الخضوع لجراحة بسيطة في الركبة.

أشارت الصحيفة إلى أن بن وايت لعب في الأسابيع الأخيرة وهو يعاني من ألم في الركبة، ومن ثم لجأ الجانرز لفترة التوقف الدولي في نوفمبر الحالي لعلاجه.

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ويتساوى تشيلسي وأرسنال برصيد 19 نقطة في المركزين الثالث والرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، علما بأن كلا الناديين حقق 5 انتصارات و4 تعادلات وتلقيا خسارتين خلال مسيرتهما بالمسابقة خلال الموسم الحالي.

عزز ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في لقاء والخسارة في مثله وتسجيل 21 هدفًا وتلقي 6 أهداف.

يحتل فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة. 

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