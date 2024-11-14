رد رسمي حول انتقال ثنائي زد إلى الأهلي مقابل كهربا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ترددت مؤخرًا، أقاويل حول إمكانية انتقال اثنين من لاعبي زد إلى الأهلي في صفقة تبادلية مقابل محمود عبدالمنعم كهربا.

زد: لم نتفق مع الأهلي على ضم كهربا مقابل العش وإسماعيل

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر بنادي زد، كشف في تصريحات خاصة لـ ستاد المحور عن حقيقة الأخبار المنتشرة بتقديم عرض رسمي لضم اللاعب كهربا من النادي الأهلي مقابل انتقال مصطفى العش ومحمد إسماعيل للأحمر.

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وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "المصدر أكد إن هذا الكلام عار تماما من الصحة والنادي يركز بشكل كبير على تحسن نتائج الفريق خلال المباريات المقبلة".

وأضاف: "المصدر أكد أنه لا نية تمامًا للتفريط في خدمات الثنائي وكذلك لا توجد نية أيضًا لضم كهربا من الأهلي".

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