الأهلي يوضح حقيقة العرض القطري لضم معلول

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة وصول عرض قطري للدولي التونسي علي معلول الظهير الايسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

الأهلي ينفي وصول عرض قطري لـ معلول

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تواصلنا مع مصدر بالنادي الأهلي وسألناه عن حقيقة وصول عرض قطري لعلي معلول خلال الساعات الأخيرة واتقالنا إن كل ده كلام ومفيش أي عروض وصلت بشكل رسمي أو محادثات ودية حتى".

وتابع:"تواصلنا مع مصدر مقرب من علي معلول وقال إن مفيش عروض وصلت له ولكن حصل استفسار من أحد الأشخاص عن رأي معلول في الإنضمام لأحد الأندية القطرية واللاعب التونسي لم يبدي أي قرار سواء موافقة أو رفض وطلب منه إن لو في رغبة في الحصول على خدماته يكون في عرض رسمي أولًا ".

