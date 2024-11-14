عاجل.. اشتباكات عنيفة في مباراة فرنسا وإسرائيل (فيديو)

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اندلعت اشتباكات عنيفة في مدرجات استاد "دو فرانس” بين مشجعي منتخبي فرنسا وإسرائيل خلال المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، مساء الخميس.

اشتباكات بين الجماهير في مباراة فرنسا وإسرائيل

أطلقت الجماهير الموجودة في مدرجات الملعب، صافرات استهجان خلال عزف النشيد الإسرائيلي.

وحدثت مناوشات بين الجماهير في مدرجات الملعب خلال المباراة، قبل أن يتدخل الأمن لفض الاشتباكات.

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تشكيل فرنسا الرسمي أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية

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وكان الأمن الفرنسي قد عزز تواجده في العاصمة باريس، قبل مباراة اليوم لعدم تكرار الاشتباكات التي حدثت بين السكان والإسرائليين في أمستردام، بعد مباراة مكابي تل أبيب وأياكس في الدوري الأوروبي، الأسبوع الماضي.

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