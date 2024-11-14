تشكيل فرنسا الرسمي أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
منتخب فرنسا
منتخب فرنسا

أعلن ديشامب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب فرنسا، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إسرائيل، بعد قليل، في لقاء هام بينهما بستاد دو فرانس ضمن منافسات الجولة 5 من دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة فرنسا وإسرائيل

وتنطلق صافرة بداية مباراة فرنسا والكيان مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبوظبي.

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تشكيل فرنسا أمام إسرائيل

  • حراسة المرمى: مايك مينيان.
  • خط الدفاع: جول كوندي، إبراهيما كوناتي، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.
  • خط الوسط: نجولو كانتي، إدواردو كامافينجا، إيمري تشان.
  • خط الهجوم: كولو مواني، برادلي باركولا، مايكل أوليز.
     
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