خاص.. مرتضى منصور يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إمام عاشور وشوبير وهؤلاء

الفجر الرياضي
مرتضى منصور
مرتضى منصور

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمحامي الشهير عبر موقع الفجر الرياضي تقدمه ببلاغ اليوم ضد إمام عاشور لاعب الأهلي والإعلامي أحمد شوبير على خلفية ما تم تداوله في حلقة الأمس.

بلاغ مرتضى منصور ضد إمام عاشور وشوبير

وكشف مرتضى منصور في تصريحات خاصة لموقع الفجر الرياضي عم تقدمه ببلاغ لمعالي المستشار محمد بك شوقي النائب العام ضد كلًا من "إمام عاشور متولي عبد الغني، أحمد عبد العزيز شوبير مقدم البرامج في قناة الأهلي، رئيس تحرير برنامج حارس الأهلي وكذلك رئيس قناة النادي الأهلي بالإضافة إلى بعض المواقع التي أساءت لنادي الزمالك وللمستشار مرتضي منصور - على حد قوله- بأكاذيب رددها لاعب الأهلي.

واتهم مرتضى منصور إمام عاشور وأحمد شوبير والمشكو في حقهم بإشاعة أخبار كاذبة عمدا والتشهير بنادي الزمالك ومجلس إدارة النادي السابق.

txt

فيفا يطالب الأهلي باستبعاد 9 لاعبين من قائمة كأس التحدي

txt

نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يسوّق بيرسي ويجهز مفاجأة لـ معلول وروما يتعاقد مع رانييري وهذه وجهة مرموش القادمة

واستند مرتضى منصور في شكواه على تصريحات إمام عاشور التي أطلقها بخصوص قيام مسؤولي الزمالك السابقين ببيعه لنادي ميتلاند الدنماركي رغما عنه للحصول علي عمولة وأنه لم يكن يرغب في ترك النادي وأنه فوجئ باستدعائة للتوقيع علي عقود انتقالة للنادي الدنماركي.

وذكر مرتضى منصور في بلاغه ما وصفه بإدعاءات إمام عاشور الكاذبه بشأن عقده مع المجلس الممتد لمدة عامين أو أربعة لم يتذكر اللاعب المدة وأنه لم يتقاضى قيمة تعاقدة مع الزمالك لمدة عامين.

واتهم مرتضى منصور إمام عاشور بالترويج لأخبار كاذبة تتعلق بعودته من الاحتراف الخارجي وطلب العودة لنادي الزمالك ورفض المسؤولين عودته وهو ما نفاه رئيس الزمالك السابق في تصريحات سابقة لموقع الفجر الرياضي.

إدارة نادي الزمالك أحمد شوبير الاعلامي احمد شوبير الأهلي الفجر الرياضي المستشار مرتضى منصور النادى الاهلى امام عاشور لاعب الاهلي امام عاشور المستشار مرتضي رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قناة النادي الاهلي قناة الأهلي مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور نادي الزمالك نادي الأهلي

مواد متعلقة

الأهلي يفاجئ جماهيره بشأن تصميم كأس العالم للأندية 2025

الأهلي يقرر تجديد عقد نجمه لمدة 3 مواسم

الأكثر قراءة

قناة مجانية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة منتخب مصر أمام كاب فردي

إيطاليا وفرنسا تبلغان دور الثمانية بدوري أمم أوروبا رسميا

أسعار الخضروات والفواكه اليوم الجمعة 15 نوفمبر بأسواق الجمهورية

عاجل.. وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة

يلا شوت Iraq دون تقطيع.. مشاهدة مباراة العراق ضد الأردن، بث مباشر مجانا في تصفيات كأس العالم

نجم منتخب مصر السابق يكشف حقيقة إصابة الأهلي المزمنة

سعر الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

عزيز الشافعي.. موهبة مصرية تحلق بموسيقاها إلى العالمية