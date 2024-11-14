خاص.. مرتضى منصور يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إمام عاشور وشوبير وهؤلاء

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمحامي الشهير عبر موقع الفجر الرياضي تقدمه ببلاغ اليوم ضد إمام عاشور لاعب الأهلي والإعلامي أحمد شوبير على خلفية ما تم تداوله في حلقة الأمس.

بلاغ مرتضى منصور ضد إمام عاشور وشوبير

وكشف مرتضى منصور في تصريحات خاصة لموقع الفجر الرياضي عم تقدمه ببلاغ لمعالي المستشار محمد بك شوقي النائب العام ضد كلًا من "إمام عاشور متولي عبد الغني، أحمد عبد العزيز شوبير مقدم البرامج في قناة الأهلي، رئيس تحرير برنامج حارس الأهلي وكذلك رئيس قناة النادي الأهلي بالإضافة إلى بعض المواقع التي أساءت لنادي الزمالك وللمستشار مرتضي منصور - على حد قوله- بأكاذيب رددها لاعب الأهلي.

واتهم مرتضى منصور إمام عاشور وأحمد شوبير والمشكو في حقهم بإشاعة أخبار كاذبة عمدا والتشهير بنادي الزمالك ومجلس إدارة النادي السابق.

واستند مرتضى منصور في شكواه على تصريحات إمام عاشور التي أطلقها بخصوص قيام مسؤولي الزمالك السابقين ببيعه لنادي ميتلاند الدنماركي رغما عنه للحصول علي عمولة وأنه لم يكن يرغب في ترك النادي وأنه فوجئ باستدعائة للتوقيع علي عقود انتقالة للنادي الدنماركي.

وذكر مرتضى منصور في بلاغه ما وصفه بإدعاءات إمام عاشور الكاذبه بشأن عقده مع المجلس الممتد لمدة عامين أو أربعة لم يتذكر اللاعب المدة وأنه لم يتقاضى قيمة تعاقدة مع الزمالك لمدة عامين.

واتهم مرتضى منصور إمام عاشور بالترويج لأخبار كاذبة تتعلق بعودته من الاحتراف الخارجي وطلب العودة لنادي الزمالك ورفض المسؤولين عودته وهو ما نفاه رئيس الزمالك السابق في تصريحات سابقة لموقع الفجر الرياضي.