الأهلي يفاجئ جماهيره بشأن تصميم كأس العالم للأندية 2025

الفجر الرياضي
تصميم كأس العالم
تصميم كأس العالم للأندية 2025

كشف النادي الأهلي عن مفاجأة جديدة بشأن تصميم كأس العالم للأندية 2025، الذي أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". حيث تقرر نقش اسم النادي الأهلي بالذهب على الكأس الجديدة إلى جانب أسماء عدد من الأندية الأخرى.

اسم الأهلي منقوش على كأس مونديال 2025

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "إكس" فيديو يظهر تصميم الكأس، مع التعليق: "اسم الأهلي منقوش بالذهب على الكأس الخاصة بمونديال الأندية 2025".

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وسيشارك رئيس النادي الأهلي وخالد مرتجي، أمين الصندوق، في قرعة البطولة التي ستُجرى في 5 ديسمبر المقبل بمدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

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