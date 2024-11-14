فيفا يطالب الأهلي باستبعاد 9 لاعبين من قائمة كأس التحدي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من النادي الأهلي تقليص قائمته الخاصة بمباراة كأس التحدي في 14 ديسمبر المقبل إلى 26 لاعبًا فقط، بعد أن أرسل الجهاز الفني للنادي قائمة أولية تضم 35 لاعبًا.

وقال مصدر في اللجنة المنظمة للبطولة في تصريحات، إنه يجب على الأهلي تقليص القائمة المبدئية إلى 26 لاعبًا قبل المباراة بخمسة أيام على الأقل، أو في وقت سابق.

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وضمت القائمة التي أرسلها الأهلي جميع اللاعبين المتواجدين في الفريق حاليًا، على أن يتم استبعاد 9 لاعبين وفقًا لقرار "فيفا"، ليتم تحديد القائمة النهائية التي ستمثل الفريق في المباراة.

 

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