الأهلي يناقش مع فيفا ترتيبات استقبال كأس العالم للأندية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يدرس مسئولو النادي الأهلي مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفاصيل استقبال النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية، والمقرر وصولها إلى القاهرة يومي 13 و14 فبراير المقبل.

وقد تلقى الأهلي خطابًا رسميًا من "فيفا" يطلب فيه تحديد ممثل النادي لحضور قرعة كأس العالم للأندية، التي ستقام في 5 ديسمبر المقبل بمدينة ميامي الأمريكية، فيما من المقرر أن تُعقد البطولة منتصف يونيو 2025.

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وطلب "فيفا" من الأهلي تحديد ممثليه في القرعة، حيث يُفضل الاتحاد الدولي حضور رئيس النادي أو من ينوب عنه، إلى جانب أحد أساطير الأهلي التاريخية، للمشاركة في فعاليات القرعة التي ستُعقد في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والواحدة ظهرًا بتوقيت الولايات المتحدة يوم 5 ديسمبر.
 

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