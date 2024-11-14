بعد التألق المُذهل …تشابي ألونسو يغادر صفوف باير ليفركوزن

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أشارت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن رحيل المدرب الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن خلال الفترة المقبلة.

وقاد تشابي الفريق الإنجليزي باير ليفركوزن بنجاح كبير خلال الموسم الماضي وحقق لقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا ولكنه تعرض لخساره في نهائي الدوري الأوروبي.
ومنذ بداية هذا الموسم ويظهر تشابي ألونسو مع فريق باير ليفركوزن بشكل متذبذب للغاية، خاصة على مستوى بطولة الدوري الألماني.

txt

منتخب ليبيا يخطف فوزًا قاتلًا أمام رواندا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

txt

منتخب النيجر يقسو على السودان برباعية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

وكشفت صحيفة "يوروسبورت"، قرر تشابي ألونسو الرحيل عن تدريب باير ليفركوزن بنهاية هذا الموسم،وأنه يرى بأنه لن يحقق ما حققه في الموسم الماضي مع الفريق مرة أخرى".

وأضافت التقارير، بأن الوجهة القادمة لتشابي ألونسو في الفترة المقبلة هى تدريب فريق ريال مدريد،خلفًا لكارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي للمرينجي.
وأكدت التقارير، بأن كل شئ يشير بأن تشابي ألونسو سيكون مدرب ريال مدريد في الموسم القادم.

ولكن هناك محاولة لتوليه تدريب الفريق الإنجليزي بايرن ميونخ، إذ رحل كومباني عن تدريب بايرن ميونخ، وقدم النادي طلب التعاقد مع تشابي ألونسو.

وإذا ترك كومباني  تدريب بايرن ميونخ، وطلب النادي التعاقد مع تشابي ألونسو، فتعتبر هى الحالة الوحيدة التي قد تجعل تشابي ألونسو لا يقود ريال مدريد في الموسم القادم.

الدوري الأوروبي أمم أفريقيا 2025 باير ليفركوزن بطولة الدوري الالماني فريق باير ليفركوزن فريق ريال مدريد كأس الأمم الأفريقية

الأكثر قراءة

قناة مجانية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة منتخب مصر أمام كاب فردي

عاجل.. وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة

إيطاليا وفرنسا تبلغان دور الثمانية بدوري أمم أوروبا رسميا

يلا شوت Iraq دون تقطيع.. مشاهدة مباراة العراق ضد الأردن، بث مباشر مجانا في تصفيات كأس العالم

أسعار الخضروات والفواكه اليوم الجمعة 15 نوفمبر بأسواق الجمهورية

نجم منتخب مصر السابق يكشف حقيقة إصابة الأهلي المزمنة

سعر الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب إقليم بابوا غينيا