عاجل.. تشكيل بلجيكا الرسمي أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
بلجيكا
بلجيكا

أعلن دومينيكو تيديسكو، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إيطاليا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم الخميس على ملعب "الملك بودوان"، في ثالث جولات مرحلة المجموعات  بدوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة بلجيكا وإيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل بلجيكا الرسمي لمواجهة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

  • حراسة المرمى: كاستيلس
  • خط الدفاع: تيموتي كاستاني، فوت فايس، آرثر نيكولاس ثيت، زينو ديباست
  • خط الوسط: آرني إنجلز، أونانا، مكسيم دي كوبير
  • خط الهجوم: روميلو لوكاكو، لويس أوبيندا، لياندرو تروسارد
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القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

يمكنكم مشاهدة مباراة بلجيكا ضد إيطاليا مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

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