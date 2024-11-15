أنشيلوتي يطلب التعاقد مع نجم النصر السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يمرّ المدير الفني للفريق الإسباني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بواحدة من أكثر الأوقات الصعبة،  بسبب نقص الإصابات التي ضربت صفوف الفريق مؤخرًا.

وقد تعرض  لوكاس فاسكيز للاصابة في مباراة أوساسونا، واضطر أنشيلوتي للاعتماد على فيدي فالفيردي كظهير أيمن، واعطي مدافع الكاستيا، راؤول أسينسيو، فرصة المشاركة مضطرًا.

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ولكنه لم يخيب الآمال، وقدم أداءً مميزًا، وصنع هدفًا لجود بيلينجهام، وهو ما أثار مطالبات بمنح لاعبي الأكاديمية فرصًا أكبر.

وقد شارك ايضًا الثنائي الشاب، خيسوس فورتيا (17 عامًا) ولورين أجوادو، في تدريبات الفريق الأول، كخيارات محتملة لمركز الظهير الأيمن.


وأشارت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن أنشيلوتي مازال غير مقتنع بالخيارات المتاحة من أكاديمية "لا فابريكا"، والفريق الرديف "كاستيا".

واضافت الإذاعة أن أنشيلوتي قد قد عبر عن رغبته في الاستعانة بلاعبي الأكاديمية، إذا اضطر لذلك.. لكنه في نفس الوقت يرى أنهم غير قادرين على المنافسة في المباريات القادمة الحاسمة، مثل مباراة دوري أبطال أوروبا المرتقبة ضد ليفربول.

وطلب المدرب الإيطالي من إدارة الفريق إجراء تعاقد شتوي لتدعيم الدفاع، وعبر عن إعجابه الشديد بإيميريك لابورت، نجم النصر السعودي، كخيار مثالي يمكنه تقديم الإضافة الفورية.

لكن اشارت بعض التقارير الإسبانية ان ريال مدريد غير مستعد حاليًا لإجراء صفقة مالية ضخمة.

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