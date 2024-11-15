يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز أمام الجونة وديًا

الفجر الرياضي
بيراميدز
بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجونة الودية التي تقام الجمعة، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري، وضربة بداية بيراميدز في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز أمام الجونة وديًا

وتقام المباراة في الرابعة عصرا على استاد الدفاع الجوي، حيث يسعى كلا الفريقين لتجهيز اللاعبين لعودة الدوري المتوقف حاليا بسبب فترة الأجندة الدولية.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره نادي البنك الأهلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري يوم ٢٢ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي، قبل استضافة نادي ساجرادا الأنجولي يوم ٢٦ من نفس الشهر في بداية مشوار دور المجموعات من دوري الأبطال.

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وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - محمود دونجا

خط الهجوم: يوسف أوباما

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