هولندا تتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على المجر برباعية نظيفة

الفجر الرياضي
منتخب هولندا
منتخب هولندا

انتهى اللقاء التي جمع منتخب هولندا ضد المجر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الاوروبية.

منتخب هولندا يطيح بالمجر برباعية نظيفة

وشهد الشوط الأول سيطرة تامة من قِبل لاعبي المنتخب الهولندي، حتى احتسب تقنية الفيديو ضربة جزاء في الدقيقة 20، واحرز الهدف الأول فوتر فيغورست في الدقيقة 22 من عمر اللقاء عن طريق ضربة الجزاء.

ظل المنتخب الهولندي مستحوذًا بشكل كبير وأضاع لاعبي المنتخب بعض الفرص المهمة إلا أن أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول وذلك بعد إشارته ب 13 دقيقة للوقت بدلا من الضائع وفي الدقيقة 50 أعطي الحكم ضربة جزاء آخرى تقدم لها كودي خاكبو، وأحرز الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.  

انطلق الشوط الثاني بتقدم المنتخب الهولندي بثنائية نظيفة، ولم يتغير اي شيء في مستوي وأداء لاعبي المجر، وظل منتخب الطواحين مسيطرين على اللقاء بشكل كبير حتى سجل الهدف الثالث عن طريق دينزل دومفريس بصناعة دونيل مالين في الدقيقة 64.

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منتخب هولندا ينهي الشوط الأول بهدفين ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية

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التشكيل الرسمي لمنتخب المجر لمواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية

ظل لاعبو منتخب هولندا على أدائهم المرتب حتى سجل البديل تيون كووبميينيرز الهدف الرابع بصناعة دينزل دومفريس في الدقيقة 86، واكتفي لاعبي المنتخب بتسجيل رباعيه نظيفه حتى أطلق الحكم صافرة اللقاء بعدما أعطى 3 دقائق وقت بدلا من الضائع ليعلن عن فوز الطواحين واكتسابهم لثلاث نقاط مهمين.

وبدأ المنتخب الهولندي  بهذا التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: فيربروجين.

خط الدفاع:، دومفرياس، فان هيكي، فيرجيل فان دايك، تيمبر.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، ريجنديرز، جرافينبيرج.

خط الهجوم: فيجوريست، مالين، كودي جاكبو.

ويتواجد المنتخب الهولندي في المركز الثاني برصيد خمس نقاط فقط بفارق خمس نقاط عن المتصدر ألمانيا.

بينما دخل منتخب المجر المباراة بهذا تشكيل:

حراسة المرمي: دينيس ديبوسز.

خط الدفاع:بوتوند بالوغ، فيلي أوربان، مارتون دارداي.

خط الوسط:لويك نيغو، زولت ناغي، اندراس شيفر، تاماس نيكيتشر.

خط الهجوم:دومينيك سوبوسلاي، رولان شالاي، بارناباس فارغا.

و بهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الهولندي ل ثمان نقاط ويتواجد بالمركز الثاني بفارق خمس نقاط عن ألمانيا المتصدرة، ويتراجع منتخب المجر في المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

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