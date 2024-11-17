نتيجة وملخص أهداف مباراة ألمانيا ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تمكن منتخب ألمانيا من تحقيق فوز كبير أمام البوسنة والهرسك بنتيجة 7-0 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم السبت على ملعب يوروبا بارك" في خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

أهداف مباراة ألمانيا ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

افتتح جمال موسيالا أول أهداف اللقاء لصالح ألمانيا في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من جوشوا كيميتش من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها موسيالا برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

txt

منتخب ألمانيا يكتسح البوسنة والهرسك بسباعية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية

txt

منتخب هولندا ينهي الشوط الأول بهدفين ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية

وأضاف تيم كلايندينست الهدف الثاني لصالح الماكينات الألمانية في الدقيقة 23، بعد تسديدة من أندريش من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم كلايندينست وسكنت الشباك في أسفل الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز كاي هافيرتز التقدم بالهدف الثالث لصالح ألمانيا في الدقيقة 37، بعد تبادل التمريرات بينه وبين فلوريان فيرتز، أنهاها هافيزيز بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل فلوريان فيرتز الهدف الرابع لصالح ألمانيا في الدقيقة 50، بعد ركلة حرة، نفذها فيرتز بتسديدة رائعة، غالطت الحارس نيكولا فاسيلي وسكنت الشباك في أعلى المرمى.

وأحرز نفس اللاعب الهدف الخامس لصالح ألمانيا في الدقيقة 57، بعد تسديدة من كاي هافيرنز، تصدى لها الحارس فاسيلي ليتابعها فيرتز بتسديدة أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 67، سجل ليروي ساني الهدف السادس لصالح ألمانيا، بعد تمريرة من كاي هافيرتز إلى ساني الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة رائعة بنفس القدم، لم يتمكن الحارس فاسيلي من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وشهدت الدقيقة 79 الهدف السابع لصالح ألمانيا عن طريق تيم كلايندينست، بعد عرضية من أنطونيو روديجر من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كلايندينست بتسديدة يسارية، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

الأمم الأوروبية المجموعات الماكينات جمال موسيالا جول جوشوا كيميتش دوري الأمم الأوروبية منتخب ألمانيا

مواد متعلقة

هولندا تتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على المجر برباعية نظيفة

منتخب ألمانيا يكتسح البوسنة والهرسك بسباعية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية

Elfagr.org

الأكثر قراءة

لهذا السبب.. هنا الزاهد تتصدر تريند "جوجل"

هجوم صاروخي لحزب الله على حيفا يتسبب في إصابات وأضرار مادية

عضو الإسماعيلي: أتمنى تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف في الدوري المصري

الرئيس السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل لتعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة

المصري البورسعيدي: نطالب بتحقيق العدالة التحكيمية بين جميع الأندية

ديفيد بيرنابيو: كارلو أنشيلوتي سيرحل عن ريال مدريد في هذه الحالة.. وفليك هو نجم الموسم الحالي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024: استقرار في أول يوم عمل بالبنوك

أسعار الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024: استقرار بعد ارتفاعات أمس