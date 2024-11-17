نتيجة وملخص أهداف مباراة ألمانيا ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

تمكن منتخب ألمانيا من تحقيق فوز كبير أمام البوسنة والهرسك بنتيجة 7-0 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم السبت على ملعب يوروبا بارك" في خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

أهداف مباراة ألمانيا ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

افتتح جمال موسيالا أول أهداف اللقاء لصالح ألمانيا في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من جوشوا كيميتش من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها موسيالا برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف تيم كلايندينست الهدف الثاني لصالح الماكينات الألمانية في الدقيقة 23، بعد تسديدة من أندريش من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم كلايندينست وسكنت الشباك في أسفل الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز كاي هافيرتز التقدم بالهدف الثالث لصالح ألمانيا في الدقيقة 37، بعد تبادل التمريرات بينه وبين فلوريان فيرتز، أنهاها هافيزيز بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل فلوريان فيرتز الهدف الرابع لصالح ألمانيا في الدقيقة 50، بعد ركلة حرة، نفذها فيرتز بتسديدة رائعة، غالطت الحارس نيكولا فاسيلي وسكنت الشباك في أعلى المرمى.

وأحرز نفس اللاعب الهدف الخامس لصالح ألمانيا في الدقيقة 57، بعد تسديدة من كاي هافيرنز، تصدى لها الحارس فاسيلي ليتابعها فيرتز بتسديدة أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 67، سجل ليروي ساني الهدف السادس لصالح ألمانيا، بعد تمريرة من كاي هافيرتز إلى ساني الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة رائعة بنفس القدم، لم يتمكن الحارس فاسيلي من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وشهدت الدقيقة 79 الهدف السابع لصالح ألمانيا عن طريق تيم كلايندينست، بعد عرضية من أنطونيو روديجر من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كلايندينست بتسديدة يسارية، سكنت الشباك في منتصف المرمى.