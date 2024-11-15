"المنتخب المغمور".. معلومات عن الرأس الأخضر قبل مواجهة مصر الليلة

يلتقي منتخب مصر مع منتخب الرأس الأخضر في مباراة هامة مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستُقام في المغرب.

يعد منتخب الرأس الأخضر من المنتخبات غير الشهيرة في القارة، ويُعرف بلقب "أسماك القرش الزرقاء" بسبب انتشار هذه الأسماك في سواحل جزر البلاد.

تقع الرأس الأخضر في المحيط الأطلسي، بالقرب من سواحل السنغال والمغرب، وهي تتألف من 10 جزر، أبرزها جزيرة سانتاجو التي تضم العاصمة برايا.

يبلغ عدد سكان الرأس الأخضر نحو 600 ألف نسمة، معظمهم من الأفارقة والبرتغاليين، نظرًا لموقع البلاد التاريخي كمركز تجاري عبر الأطلسي. اللغة البرتغالية هي اللغة الرسمية في البلاد.

تشتهر الرأس الأخضر أيضًا بتنوعها البيئي، حيث تضم العديد من الأنواع النادرة من السحالي، بما في ذلك السحالي العملاقة المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى أنواع مهددة من الطيور مثل طائر النحام الكبير والصقر وطائر الفرقاطة.

على مستوى كرة القدم، شارك منتخب الرأس الأخضر في 4 نسخ من بطولة كأس أمم إفريقيا، وكانت أبرز مشاركاته في 2013 عندما وصل إلى ربع النهائي بعد إقصائه منتخب المغرب، كما تأهل للأدوار الإقصائية في 2021 قبل أن يخسر أمام السنغال.