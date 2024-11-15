محمد صلاح على رأس قائمة غيابات مصر أمام الرأس الأخضر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن لملاقاة نظيره الرأس الأخضر في السادسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب "كاب فيردي الوطني"، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستُقام في المغرب.

ويغيب عن صفوف الفراعنة في هذه المباراة كل من محمد صلاح وعمر مرموش للإراحة، وتريزيجيه ومروان عطية للإيقاف، بالإضافة إلى المصابين: رامى ربيعة، أحمد السيد زيزو، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، وخالد صبحي.

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وكان منتخب مصر قد ضمن رسميًا التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، إلى جانب عدة منتخبات أخرى مثل تونس، نيجيريا، الجزائر، غينيا الاستوائية، أنغولا، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، أوغندا، جنوب إفريقيا، السنغال، وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى منتخب المغرب صاحب الضيافة.

وحقق المنتخب المصري أربعة انتصارات تحت قيادة حسام حسن في التصفيات، مما مكنه من احتلال صدارة المجموعة وضمان التأهل بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية ضد الرأس الأخضر وبوتسوانا.

 

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