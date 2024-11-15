تشابي ألونسو يقترب من قيادة ريال مدريد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


كشفت تقارير صحفية، عن طريق "فلوريان بليتنبيرغ" مراسل سكاي سبورت، أن تشابي ألونسو، نجم ريال مدريد السابق ومدرب باير ليفركوزن الحالي، يقترب من تولي منصب المدير الفني للفريق الاسباني ريال مدريد.


وجاءت هذه الأخبار وقت صعب يمر به النادي الملكي، خاصة بتراجع نتائج الفريق تحت قيادة مدربه الحالي كارلو أنشيلوتي.


وأردفت التقارير ان ريال مدريد يدرس التعاقد مع ألونسو الذي أظهر مستوى رائع في الألماني.

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وبذلك هذه الخطوة تعتبر عودة إلى الماضي بالنسبة لريال مدريد، حيث كان ألونسو أحد الأسماء اللامعة في تاريخ الفري.


وعبر الكثير من جماهير الميرنجي عن ترحيبهم بهذا المدرب إلى قلعة سانتياغو برنابيو قد تكون خطوة ناجحة نظرًا لخبرته الواسعة في الملاعب الأوروبية وقدرته على قيادة فرق كبيرة.

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