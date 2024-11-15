طاهر محمد يسجل هدفه الدولي الأول مع منتخب مصر في شباك كاب فيردي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تمكن طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، من تسجيل هدفه الدولي الأول مع منتخب مصر في شباك منتخب كاب فيردي، خلال المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني في كاب فيردي ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وجاء هدف طاهر في الدقيقة 31 بعد تمريرة رائعة من محمد حمدي، حيث راوغ طاهر المدافعين وسدد الكرة ببراعة في الشباك.

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يعد هذا الهدف الأول لطاهر مع المنتخب المصري، بعد أن شارك في المباراة أساسيًا لأول مرة في تاريخه مع الفراعنة.

بالنظر إلى تاريخ طاهر مع المنتخب، كانت هذه المشاركة الثانية له رسميًا، بعد ظهوره الوحيد كبديل في مباراة تونس بتصفيات أمم إفريقيا 2019، والتي شارك فيها لمدة 4 دقائق تحت قيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري.

ومنذ نوفمبر 2018، لم ينضم طاهر مجددًا للمنتخب إلا في المباراة الودية أمام بلجيكا، حيث لعب دقيقتين فقط، ليغيب بعدها حتى عودته تحت إشراف المدرب حسام حسن.

 

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