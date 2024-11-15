بأقدام طاهر.. منتخب مصر يتقدم على كاب فيردي بهدف في الشوط الأول

الفجر الرياضي
هدف طاهر
هدف طاهر

انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول، من المباراة المثيرة التي تجمع بين منتخب مصر ضد كاب فيردي ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بتقدم الفراعنة بهدف نظيف.

نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي

تمكن طاهر محمد طاهر من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 29، قبيل نهاية الشوط الأول، بعدما نفذ انطلاقة رائعة من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية ارتطمت بشباك حارس منتخب الرأس الأخضر.

وفي وقت مبكر من المباراة، تحديدًا في الدقيقة الخامسة، تعرض محمد شحاتة لإصابة في العضلة الضامة، ما اضطره للخروج من الملعب ودخول نبيل عماد دونجا بديلًا له، ليكون هذا أول تغيير في اللقاء.

txt

مباراة كاب فيردي تأشيرة محمد ربيعة لبوابة الظهور الدولي مع منتخب مصر

txt

عاجل.. تغييرات عديدة في تشكيل مصر الرسمي أمام كاب فيردي بتصفيات أمم إفريقيا

كان منتخب مصر قريبًا من التسجيل في عدة مناسبات، حيث انطلق أسامة فيصل في هجمة مرتدة واعدّة، ولكن عرقلته أرضية الملعب حال دون وصوله إلى المرمى.

وفي الدقيقة 27، كاد محمود صابر أن يفتتح التسجيل، بعد هجمة منظمة وصلت له، وسدد كرة قوية لكنها ارتطمت بالعارضة وحرمت الفريق من الهدف.
 

أحداث الشوط الأول الأمم الأفريقية الهدف الأول الرأس الأخضر تصفيات أمم أفريقيا تصفيات كأس الامم الإفريقية تشكيل مصر الرسمي طاهر محمد طاهر طاهر محمد كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر وكاب فيردي مباراة مصر مصر وكاب فيردي مصر ضد كاب فيردي منتخب مصر ضد كاب فيردي منتخب مصر منتخب الرأس الأخضر نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي نتيجة مباراة مصر

مواد متعلقة

طاهر محمد يفتتح التسجيل لمنتخب مصر ضد الرأس الأخضر " فيديو"

كولر يضع خطة للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

الأكثر قراءة

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل.. ضبط 180 لتر من " مخدر اغتصاب الفتيات GHP " بقيمة 145مليون جنيه

تعادل مصر وكاب فيردي..ملخص وأهداف مباراة منتخب مصر اليوم ضد كاب فيردي (فيديو)

تعرف على تفاصيل مسلسل "عايشة الدور " لـ دنيا سمير غانم

وكيل كولر يكشف موقف السويسري من العروض الحالية.. ومستقبله مع الأهلي

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد ودية النصر الليبي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مواعيد مباريات اليوم السبت في تصفيات كأس الأمم الأفريقية