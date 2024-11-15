بأقدام طاهر.. منتخب مصر يتقدم على كاب فيردي بهدف في الشوط الأول

انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول، من المباراة المثيرة التي تجمع بين منتخب مصر ضد كاب فيردي ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بتقدم الفراعنة بهدف نظيف.

نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي

تمكن طاهر محمد طاهر من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 29، قبيل نهاية الشوط الأول، بعدما نفذ انطلاقة رائعة من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية ارتطمت بشباك حارس منتخب الرأس الأخضر.

وفي وقت مبكر من المباراة، تحديدًا في الدقيقة الخامسة، تعرض محمد شحاتة لإصابة في العضلة الضامة، ما اضطره للخروج من الملعب ودخول نبيل عماد دونجا بديلًا له، ليكون هذا أول تغيير في اللقاء.

كان منتخب مصر قريبًا من التسجيل في عدة مناسبات، حيث انطلق أسامة فيصل في هجمة مرتدة واعدّة، ولكن عرقلته أرضية الملعب حال دون وصوله إلى المرمى.

وفي الدقيقة 27، كاد محمود صابر أن يفتتح التسجيل، بعد هجمة منظمة وصلت له، وسدد كرة قوية لكنها ارتطمت بالعارضة وحرمت الفريق من الهدف.

