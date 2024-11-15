موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

يعود منتخب مصر، من كاب فيردي بنقطة واحدة بعدما حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وتعادل منتخب مصر مع مضيفه كاب فيردي بهدف لمثله، مساء الجمعة، على الملعب الوطني، حيث تقدم طاهر محمد للفراعنة بالدقيقة 31 قبل أن يحرز مينديز هدف التعادل لأصحاب الأرض من ضربة جزاء خلال الدقيقة 63.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يستقبل منتخب مصر نظيره بوتسوانا في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في تصفيات أمم إفريقيا 2025، يوم الثلاثاء المقبل والموافق 19 نوفمبر.

ويواجه منتخب مصر نظيره البوتسواني على ملعب الدفاع الجوي، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1- مصر: 13 نقطة

2- بوتسوانا: 7 نقاط

3- كاب فيردي: 4 نقاط

4- موريتانيا: 4 نقاط