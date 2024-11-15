الأهلي يترقب عرضًا لبيع نحم الفريق في يناير

يترقب مسؤولو النادي الأهلي تلقي عرض رسمي لبيع اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما أبدى المدير الفني السويسري مارسيل كولر استعداده للتخلي عن خدمات اللاعب في يناير المقبل بسبب عدم حاجة الفريق له.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في أداء بيرسي تاو، ما جعله يبتعد عن التشكيلة الأساسية ويشارك كبديل منذ بداية الموسم، في ظل تألق طاهر محمد طاهر. هذا التراجع دفع إدارة الأهلي للنظر في بيعه والتعاقد مع لاعب أجنبي جديد.

كما أن الموسم الحالي هو الأخير في عقد بيرسي تاو مع الأهلي، حيث لا توجد نية لدى الإدارة لتجديد عقده، مما يعني أنه قد يرحل في نهاية الموسم الحالي بشكل مجاني، أو يتم بيعه في يناير إذا وصل عرض مناسب.