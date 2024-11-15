موقف راموس من إمكانية العودة إلى ريال مدريد

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار سوق الانتقالات، موقف الإسباني المخضرم سيرخيو راموس من إمكانية العودة إلى ريال مدريد في يناير المقبل.

رومانو: راموس يريد العودة إلى ريال مدريد

وذكرت تقارير إعلامية إن اسم راموس مطروح على طاولة إدارة ريال مدريد للعودة في ظل حاجة الفريق لمدافع جديد بشكل ضروري في الفترة المقبلة بعد الإصابات التي ضربت خط الدفاع هذا الموسم.

وأوضح رومانو إن سيرخيو راموس يُحب فكرة العودة إلى ريال مدريد مرة أخرى، بأي ثمن.

وأضاف الصحفي الموثوق إن راموس سيقبل أي شيء لإرتداء قميص ريال مدريد، فالأمر بالنسبة له لا يتعلق بالمال.

يشار إلى إن راموس لا يرتبط بأي نادٍ في الوقت الحالي منذ رحيله عن إشبيلية، وبالتالي يمكن لريال مدريد ضمه خلال يناير بصفقة مجانية، حال الاستقرار على عودته.