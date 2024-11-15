ليفربول يوجه صفعة قوية لـ ريال مدريد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الصحفي غرايم بيلي الإنجليزي، عن تفاصيل عقد الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد الجديد مع ليفربول، وأنه سيصبح اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي.

ليفربول يتجه لتجديد عقد أرنولد

وأوضح بيلي إلى أن إدارة ليفربول ترغب بشده في إتمام صفقة أرنولد وإنه سيوقع عقده الجديد قريبًا، مما يعكس التزام النادي ببقاء اللاعب في صفوفه.

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وقد أشارت بعض التقارير الصحفية مؤخرًا أن ريال مدريد يضع اهتمامًا للحصول على خدمات أرنولد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ويسعى النادي الإسباني لتعزيز مركز الظهير الأيمن.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في صيف 2025، ويتقاضى حاليًا راتبًا يبلغ 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

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