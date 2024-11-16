جوميز يفضل البقاء في الزمالك ويطالب بشرط وحيد

كشف مصدر مقرب من جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، عن رغبة المدرب في البقاء مع الفريق رغم قرب انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، في ظل العروض الخليجية التي وصلته مؤخرًا.



جوميز يشترط زيادة الراتب

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك لم تجدد عقد المدرب بعد، لكن النادي يواصل العمل على حسم هذه القضية في أقرب وقت.

وقال المصدر في تصريحات: "جوميز يفضل الاستمرار مع الزمالك ولا يفكر في الرحيل، رغم تلقيه عدة عروض من أندية خليجية".

وأشار إلى أن المدرب البرتغالي يعتزم طلب زيادة راتبه خلال الجلسة المرتقبة مع إدارة النادي، مطالبًا براتب شهري لا يقل عن 120 ألف دولار، وذلك تقديرًا للإنجازات التي حققها مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر أن الجلسة المقبلة بين جوميز وإدارة الزمالك ستكون حاسمة لتجديد عقده، في ظل تقدير المجلس لقدرات المدرب.