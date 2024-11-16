مرموش الأعلى تقييم في التشكيل المثالي للدوريات الأوروبية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تواجد اللاعب الدولي عمر مرموش ضمن التشكيل المثالي للدوريات الأوروبية وحصل على أعلى تقييم، خاصة بعد التألق الملاحظ مع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني منذ بداية الموسم الجاري.

وأشار موقع "Whoscore "المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى، إن عمر مرموش ضمن التشكيل المثالي منذ بداية الموسم الجاري.

txt

مدربه السابق: مرموش قادر على تخطي مسيرة صلاح

txt

مدرب مرموش السابق: اللاعب قادر على تخطي مسيرة محمد صلاح في أوروبا

وحصل لاعب فرانكفورت على أعلى تقييم 8.42/10 متفوقا على كل عناصر التشكيل.

وظهر عمر مرموش بمستوى استثنائي مع اينتراخت فرانكفورت منذ بداية الموسم الجاري، واستطاع إحراز 11 هدفا في الدوري الألماني، وصناعة 8.

ويتواجد عمر مرموش مع هاري كين نجم بايرن ميونخ في تنافس على لقب هداف الدوري الألماني، إذ يتصدر هاري كين ترتيب هدافي الدوري برصيد 12 هدفا، وبفارق هدف وحيد عن الدولي المصري.

وجاء التشكيل المثالي للدوريات الخمس 
الكبرى كالتالي:

حارس المرمى: ديفيد دي خيا (روما).

خط الدفاع: فيلي أوربان (لايبيزيج)، بونجيورنو (نابولي)، نونو تافاريس (لاتسيو)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: لامين يامال (برشلونة)، رافينيا (برشلونة)، جمال موسيالا (بايرن ميونخ)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت)، هاري كين (بايرن ميونخ).

إحصائيات اللاعب أرقام واحصائيات الدوريات الخمس الكبرى الدوري الالماني اينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش فرانكفورت الالماني

مواد متعلقة

نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يسوّق بيرسي ويجهز مفاجأة لـ معلول وروما يتعاقد مع رانييري وهذه وجهة مرموش القادمة

ليفربول يبدأ مفاوضاته الرسمية لضم عمر مرموش

الأكثر قراءة

خطوة وحيدة تفصل هاني أبو ريدة عن رئاسة اتحاد الكرة رسميًا.. "مستند"

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

البرلمان: رصدنا 14 مليون حساب وهمي على الفيسبوك فقط

عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

التشكيل الرسمي لمواجهة الكونغو الديمقراطية وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

“الجامعة العربية”: الاحتلال الإسرائيلي يعمل على فكرة التهجير الطوعي للفلسطينيين

“الجامعة العربية”: لا بد من تمكين الحكومة الفلسطينية من الإشراف على غزة

بسبب رسالة غامضة.. ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند