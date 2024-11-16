مرموش الأعلى تقييم في التشكيل المثالي للدوريات الأوروبية

تواجد اللاعب الدولي عمر مرموش ضمن التشكيل المثالي للدوريات الأوروبية وحصل على أعلى تقييم، خاصة بعد التألق الملاحظ مع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني منذ بداية الموسم الجاري.

وأشار موقع "Whoscore "المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى، إن عمر مرموش ضمن التشكيل المثالي منذ بداية الموسم الجاري.

وحصل لاعب فرانكفورت على أعلى تقييم 8.42/10 متفوقا على كل عناصر التشكيل.

وظهر عمر مرموش بمستوى استثنائي مع اينتراخت فرانكفورت منذ بداية الموسم الجاري، واستطاع إحراز 11 هدفا في الدوري الألماني، وصناعة 8.

ويتواجد عمر مرموش مع هاري كين نجم بايرن ميونخ في تنافس على لقب هداف الدوري الألماني، إذ يتصدر هاري كين ترتيب هدافي الدوري برصيد 12 هدفا، وبفارق هدف وحيد عن الدولي المصري.

وجاء التشكيل المثالي للدوريات الخمس

الكبرى كالتالي:

حارس المرمى: ديفيد دي خيا (روما).

خط الدفاع: فيلي أوربان (لايبيزيج)، بونجيورنو (نابولي)، نونو تافاريس (لاتسيو)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: لامين يامال (برشلونة)، رافينيا (برشلونة)، جمال موسيالا (بايرن ميونخ)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت)، هاري كين (بايرن ميونخ).