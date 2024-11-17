لاعب سموحة يشعل الصراع بين الكبار على ضمه

الفجر الرياضي
سموحة
سموحة

قال الإعلامي كريم رمزي، إن محمد ربيعة لاعب سموحة ومنتخب مصر، لاعبا مميزا ولديه شخصية قوية، وقادر على النجاح في أي فريق.

رمزي: ربيعة سيسبب خناقة الأندية بسبب مستواه مع المنتخب

وأضاف كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: تحية للكابتن حسام حسن الذي منحنا هدية، وذلك رغم انتقاده من جانب البعض حتى من قبل تولي المهمة.

وتابع كريم رمزي: هدية حسام حسن ليست النتائج فقط، ولكن تقديم عناصر مميزة وعلى رأسها محمد ربيعة النسخة المصغرة من رامي ربيعة.

txt

برشلونة أم ليفربول؟.. مدرب منتخب مصر السابق يختار النادي الأفضل لعمر مرموش

txt

الكشف حارس منتخب مصر في مواجهة بوتسوانا

وتابع كريم رمزي، أن محمد ربيعة سيكون خناقة الأندية في يناير أو الصيف المقبل وقد يكون له عروض من الخارج.

واختتم رمزي: اللاعب الذي يلعب مباراة كبيرة في أول لقاء دولي له وعلى ملعب نجيل صناعي ودون نجم كبير يسنده، فهو بالتأكيد لاعب كبير، لذلك أحكم عليه من أول مباراة.

الدوري المصري اندية الدوري المصري حسام حسن كريم رمزي مدرب منتخب مصر محمد ربيعة

مواد متعلقة

والد لاعب منتخب مصر: ربيعة اسم شهرة حبا في مدافع النادي الأهلي.. والعائلة تعشق الأحمر

تاريخ مواجهات منتخب مصر وبوتسوانا قبل موقعة تصفيات كأس أمم إفريقيا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

[1-1] مشاهدة مباراة الجزائر وليبيريا لايف اليوم: القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق لمدة موسمين حتى 2027

"جاري الآن" يلا شوت الآن.. مباراة توجو وغينيا الاستوائية، مشاهدة بث مباشر لـ تصفيات أمم إفريقيا 2025

الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة الاتحاد السكندري

"بيلبورد" توثق رحلة نجاح الملحن مدين بعد دخول شيرين موسوعة جينيس بأغنية «كلام عنيه»

جامعة حلوان تفوز بالمركز الأول في أولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية

جامعة حلوان تعلن عن أعداد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025

فرجاني ساسي يترقب قرار المحكمة الرياضية بشأن مستحقاته المتأخرة من الزمالك