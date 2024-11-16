تاريخ مواجهات منتخب مصر وبوتسوانا قبل موقعة تصفيات كأس أمم إفريقيا

يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن لخوض مباراته الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، حيث سيواجه منتخب بوتسوانا مساء يوم الثلاثاء المقبل. تُقام المباراة على ستاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة التصفيات.

موعد مباراة مصر ضد بوتسوانا

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء المقبل، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب المصري لتأكيد صدارته للمجموعة الثالثة وتعزيز مسيرته الإيجابية في التصفيات.

تاريخ مواجهات مصر وبوتسوانا

واجه منتخب مصر نظيره البوتسواني في 7 مباريات سابقة، حقق خلالها الفراعنة الفوز في 5 مواجهات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل. لم ينجح منتخب بوتسوانا في تحقيق أي انتصار على منتخب مصر حتى الآن.

ترتيب المجموعة الثالثة (بعد 5 جولات):

منتخب مصر: 13 نقطة

منتخب بوتسوانا: 7 نقاط

منتخب كاب فيردي: 4 نقاط

منتخب موريتانيا: 4 نقاط