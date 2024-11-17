الزمالك يستعيد نجمه قبل مواجهة المصري البورسعيدي

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

انتظم مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

مصطفى الزناري ينتظم في تدريبات الزمالك

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية تحت إشراف الجهاز، بسبب الإصابة التي تعرض لها وكانت عبارة عن جرح قطعي في الرأس.

وشارك الزناري في فقرات المران سواء البدنية والتأهيلية بجانب فقرة تدريبات الكرة بشكل طبيعي.

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تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري في الدوري

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تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل لقاء المصري البورسعيدي

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة اللاعب أثناء أداء التدريبات، ومنحه التعليمات بعدم الالتحام القوي بالرأس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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