مدافع بيراميدز يخضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في الأنف

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تعرض مدافع نادي بيراميدز، أحمد سامي، لكسر في أنفه خلال المباراة الودية التي أقيمت أمام فريق الجونة استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري الممتاز، ليخضع لعملية جراحية لتصحيح الكسر.

وأوضح الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز، أن سامي أُصيب في وجهه نتيجة اصطدام قوي خلال المباراة، وأكد أنه سيبدأ في الأيام القادمة برنامجًا تدريبيًا خاصًا للحفاظ على لياقته البدنية.

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كما أضاف المنيري أنه سيرتدي قناعًا واقيًا للأنف والوجه، ولن يشارك في التحامات لمدة 3 أسابيع على الأقل، قبل العودة للمشاركة بشكل طبيعي.

ويسعى بيراميدز للتحضير لمباراته المقبلة أمام البنك الأهلي في 22 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري، قبل أن يلتقي مع ساجرادا الأنجولي في 26 من نفس الشهر في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

 

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