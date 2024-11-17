الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة الاتحاد السكندري

الفجر الرياضي
مران الأهلي
مران الأهلي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يؤدي مرانه استعدادًا لمواجهة الاتحاد

وأدى لاعبو الفريق فقرات متنوعة خلال مران اليوم، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

بدأ المران بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية.

وواصل مارسيل كولر، المدير الفني، جلساته التحضيرية للمرحلة المقبلة مع معاونيه على هامش المران.

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كان الأهلي قد استهل مشواره في بطولة الدوري الممتاز موسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بالفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى ثم الفوز على زد في الجولة الثانية، ويخوض الفريق أول مباراة بعد انتهاء فترة التوقف أمام الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في مسابقة الدوري.

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